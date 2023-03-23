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لضمان المشاركة بدوري الأبطال

الاتحاد يقترب من حل أزمة الرخصة الآسيوية

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
الاتحاد يقترب من حل أزمة الرخصة الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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اقتربت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من حل أزمة الرخصة الآسيوية خلال الأيام المقبلة، لضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا.

استخراج الرخصة الآسيوية

وطمأن الإعلامي خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جماهير العميد، وأكد أن نادي الاتحاد سيستخرج الرخصة الآسيوية، وذلك بالتزامه بسداد 120 مليون ريال.

وتسابق إدارة الحائلي الزمن؛ لتسوية الالتزامات المالية واجبة السداد قبل نهاية المهلة المحددة، لاستخراج الرخصة الآسيوية يوم 31 مارس، لتجنب حرمانه من المشاركة في دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

تألق الاتحاد

ويسير العميد بشكل مميز مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، حيث نجح في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، ليضرب موعدًا مع الهلال.

الاتحاد في درة الملاعب
جانب من الاحتفالات بالتتويج – المصدر @ittihad

كما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة بعد مرور 21 جولة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 5 لقاءات، وخسر مواجهة واحدة فقط.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر spl
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