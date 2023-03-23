سبب فقدان البعض لبهجة رمضان الاتحاد يقترب من حل أزمة الرخصة الآسيوية مجلس العموم البريطاني يحظر تيك توك على هواتفه لاعبون ساهموا بأكثر من هدف في دوري روشن الحمدان: عام الشعر العربي لغة ثقافية عالمية ميليشيا الحوثي تعدم يمنيًا وتسحل جثته تحذير من كسر الصيام على القهوة عبدالرزاق حمدالله يسعى لاستعادة لقب الهداف خيارات جديدة لـ الصندوق العقاري بمنتج البناء الذاتي وزير السياحة: توطين القطاع لا يقبل النقاش أو التأجيل
اقتربت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من حل أزمة الرخصة الآسيوية خلال الأيام المقبلة، لضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا.
وطمأن الإعلامي خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جماهير العميد، وأكد أن نادي الاتحاد سيستخرج الرخصة الآسيوية، وذلك بالتزامه بسداد 120 مليون ريال.
وتسابق إدارة الحائلي الزمن؛ لتسوية الالتزامات المالية واجبة السداد قبل نهاية المهلة المحددة، لاستخراج الرخصة الآسيوية يوم 31 مارس، لتجنب حرمانه من المشاركة في دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي.
ويسير العميد بشكل مميز مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، حيث نجح في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، ليضرب موعدًا مع الهلال.
كما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة بعد مرور 21 جولة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 5 لقاءات، وخسر مواجهة واحدة فقط.