الاتحاد ينافس النصر على ضم لوكا مودريتش

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد سيتنافس مع النصر على ضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال الإعلامي الرياضي متعب بن عبدالله عبر حسابه في “تويتر”: “الاتحاد يدخل بقوة للتعاقد مع النجم الكرواتي”.

مودريتش يُلمح لرغبته في مغادرة الريال

وكان مودريتش ألمح إلى رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة بعد نهاية عقده مع الريال.

وقال النجم الكرواتي متحدثًا لـ موقع Dazn الإخباري: “حقيقة لا أفكر في أمور التجديد حاليًّا، ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر، بعد نهاية الموسم سنجلس ونتحدث، ولكل حادث حديث”.

وفي وقت سابق، قال الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن النصر سيجتمع بوكيل أعمال مودريتش في الرياض بنهاية مارس الحالي.

وخلال هذا اللقاء المرتقب، سيشرح مجلس إدارة أصفر الرياض لوكيل أعمال مودريتش العرض المقدم من النادي العاصمي لنجم ريال مدريد.

ويلعب النجم الكرواتي مع ريال مدريد منذ عام 2012 قادمًا من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث نجح خلال 11 عامًا في الفوز بـ 21 بطولة مع الريال وهم “3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقب وحيد في كأس الملك، 4 ألقاب في السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 4 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية”.