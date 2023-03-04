الاتحاد يُحطم رقم الهلال المميز

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمًا مميزًا.

الفوز ضد الخليج

ولعب الخليج ضد الاتحاد بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع العميد رصيده إلى 44 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج عند 16 نقطة في المركز الـ14.

رقم مميز لنادي الاتحاد

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الحفاظ على صدارة أقوى خط دفاع في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث إنه لم يستقبل سوى 6 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة، وللمرة السادسة على التوالي.

وتمكن العميد من تحطيم الرقم القياسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي استقبل 7 أهداف خلال عدد المباريات ذاته ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008- 2009.