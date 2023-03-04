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ضمن منافسات دوري روشن

الاتحاد يُحطم رقم الهلال المميز

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
الاتحاد يُحطم رقم الهلال المميز
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمًا مميزًا.

الفوز ضد الخليج

ولعب الخليج ضد الاتحاد بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

الخليج ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

ورفع العميد رصيده إلى 44 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج عند 16 نقطة في المركز الـ14.

الخليج والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

رقم مميز لنادي الاتحاد

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الحفاظ على صدارة أقوى خط دفاع في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث إنه لم يستقبل سوى 6 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة، وللمرة السادسة على التوالي.

وتمكن العميد من تحطيم الرقم القياسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي استقبل 7 أهداف خلال عدد المباريات ذاته ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008- 2009.

الاتحاد ضد الخليج
لاعبو العميد – المصدر spl
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