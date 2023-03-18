الاتحاد يُعاني على ملعب الفتح

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتجاوز عقبة الفتح اليوم، والحفاظ على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

الفتح يواجه العميد اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الاتحاد عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما ينفرد العميد بالصدارة برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

الاتحاد يسعى للفوز

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الفتح على ملعبه في الأحساء، حيث إنه لم نجح في تحقيق الفوز في عهد دوري المحترفين سوى مرتين فقط، من أصل 13 مواجهة، مقابل 4 انتصارات للنموذجي، وتعادلا 7 مرات.

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق فوز غائب أمام الفتح على ملعبه منذ عام 2017، حيث لم يتمكن من تحقيق الانتصار في آخر 4 مباريات خاضها بالأحساء، واكتفى بالتعادل 3 مرات وخسر مرة واحدة.

ويأمل العميد في حصد الثلاث نقاط، والحفاظ على فارق النقاط على أقرب منافسيه، أملًا في التتويج باللقب، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.