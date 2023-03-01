الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار سنويًا

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد قدم عرضًا خرافيًا لإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانضمام لصفوفه في صيف العام الحالي.

وذكرت صحيفة ” ماركا” الإسبانية نقلًا عن الصحفي خوان فونتيس أن الاتحاد على استعداد لتقديم راتب سنوي قدره 94 مليون دولار أمريكي للنجم الأرجنتيني.

ضم ميسي يعوض الاتحاد

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يسعى لضم النجم الأرجنتيني، لتعويض عدم تمكن نمور جدة من ضم البرازيلي رونالدو في عام 2007 بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حدد ناديه الجديد رافضًا طلب والده بالانتقال لنادي الهلال في صيف العام الحالي.

النجم الأرجنتيني قد لاينضم إلى الهلال

وذكر “راديو كتالونيا” الإسباني أن النجم الأرجنتيني لا يحبذ الانتقال لـ الهلال مفضلًا العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، رغم ميل والده بالانتقال لنادي الهلال بعد العرض الخرافي من أزرق الرياض لضم نجم باريس سان جيرمان أو الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وفي سياق آخر، يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك كوسيلة لإقناع النجم الأرجنتيني بالبقاء في صفوف الفريق الباريسي.