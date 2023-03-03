الاتفاق في مهمة استعادة التوازن أمام الرائد

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على نظيره الرائد اليوم.

مباراة اليوم بالجولة الـ19

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، مباراة الرائد ضد الاتفاق عند الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن فارس الدهناء صاحب المركز الـ12.

الاتفاق يسعى لتحقيق الفوز

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بفترة من تذبذب النتائج والأداء، ما تسبب في إقالة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعد الخسارة ضد الباطن بالجولة الماضية، وتعيين الإسباني أنطونيو كازورلا بدلًا منه.

ويطمح أنطونيو في تحقيق انطلاقة قوية، لمنح اللاعبين دفعة معنوية للتألق في المباريات المتبقية بدوري روشن السعودي، خاصة أن الاتفاق يملك سجلًا مميزًا ضد الرائد، حيث فاز عليه 11 مرة، وسجل أمامه أكبر عدد من الأهداف بـ39 هدفًا.

ولم ينجح فارس الدهناء في هز الشباك خلال آخر 3 مباريات ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسدد خلالها 29 تسديدة منها 6 تسديدات مباشرة على المرمى، وتطمح الجماهير في ظهوره بشكل أفضل على الصعيد الهجومي اليوم.