الاتفاق يبقي باولو فيكتور حتى 2027

أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن تمديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي باولو فيكتور ليستمر في صفوفه لفترة أطول.

صمام الأمان باولو فيكتور سيصحبكم في رحلة طويلة حتى عام 2025! 🔒🇧🇷@48paulovictor #فيكتور_اتفاقي ❤️💚 pic.twitter.com/aESihKL9zf — نادي الاتفاق (@Ettifaq) March 16, 2023

باولو فيكتور مستمر

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز تصديات الحارس البرازيلي، وعلق قائلًا: “صمام الأمان باولو فيكتور سيصحبكم في رحلة طويلة حتى عام 2025″.

وكان نادي الاتفاق قد تعاقد مع باولو فيكتور في الميركاتو الصيفي الماضي بعقد يمتد لموسم رياضي واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، إلا أن تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم، دفع الإدارة لتوقيع عقد طويل معه.

وسبق أن لعب باولو فيكتور في صفوف فلامنغو وغورميو، قبل أن ينضم لمارتيمو البرتغالي، وتوج بالعديد من الألقاب في مسيرته، ومنها؛ الدوري البرازيلي في 2009، كأس البرازيل عام 2013، وكأس كوبا ليبرتادوريس في 2017.

الاتفاق يستعد لمواجهة الهلال

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، ولديه مواجهتان مؤجلتان، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.