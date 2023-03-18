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ضمن منافسات دوري روشن

الاتفاق يسعى لتحقيق فوز غائب على الهلال

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
الاتفاق يسعى لتحقيق فوز غائب على الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة نظيره الهلال اليوم.

مباراة اليوم بالجولة الـ21

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الهلال ضد الاتفاق، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، ولديه مواجهتان مؤجلتان، فيما يقع فارس الدهناء في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

الاتفاق يستهدف فوزًا غائبًا

ويسعى الفريق الأول لكرة بنادي الاتفاق لتحقيق فوز غائب أمام الهلال، حيث يعود آخر انتصار له في دوري المحترفين، إلى مباراة الدور الثاني لموسم 2017\ 2018 على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، حينما فاز بنتيجة 2\1.

ويعود آخر فوز حققه فارس الدهناء على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الرياض، إلى مباراة الدور الأول في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016\ 2017، عندما فاز بهدفين مقابل هدف على استاد الملك فهد الدولي.

الهلال ضد الاتفاق
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

تاريخ مواجهات الفريقين

وسبق أن لعب الهلال ضد الاتفاق 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 17 مرة، وفاز فارس الدهاء مرتين، وتعادلا 6 مرات.

الهلال والاتفاق
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
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