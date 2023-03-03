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ضمن منافسات دوري روشن

الاتفاق يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
الاتفاق يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة تفوقه ضد الرائد في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مواجهة اليوم

ويلعب الرائد ضد الاتفاق عند الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

الاتفاق
لاعبو فارس الدهناء – المصدر @Ettifaq

مواجهات الرائد ضد الاتفاق

وسبق أن لعب الرائد ضد الاتفاق 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لفارس الدهناء، حيث نجح في تحقيق 11 انتصارًا، فيما فاز الفريق الريداوي 6 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

الاتفاق ضد الرائد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وتمكن فارس الدهناء من تحقيق أكبر عدد من الانتصارات أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الدوري السعودي للمحترفين، كما أنه سجل أمامه أكبر عدد من الأهداف في البطولة برصيد 39 هدفًا.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، ما دفع الإدارة لإقالة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعد الخسارة ضد الباطن بالجولة الماضية، وعينت الإسباني أنطونيو كازورلا بدلًا منه.

كارتيرون
كارتيرون – المصدر @Ettifaq
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