الاتفاق يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة تفوقه ضد الرائد في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مواجهة اليوم

ويلعب الرائد ضد الاتفاق عند الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

مواجهات الرائد ضد الاتفاق

وسبق أن لعب الرائد ضد الاتفاق 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لفارس الدهناء، حيث نجح في تحقيق 11 انتصارًا، فيما فاز الفريق الريداوي 6 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

وتمكن فارس الدهناء من تحقيق أكبر عدد من الانتصارات أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الدوري السعودي للمحترفين، كما أنه سجل أمامه أكبر عدد من الأهداف في البطولة برصيد 39 هدفًا.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، ما دفع الإدارة لإقالة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعد الخسارة ضد الباطن بالجولة الماضية، وعينت الإسباني أنطونيو كازورلا بدلًا منه.