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دعوات للتهدئة وخفض التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يغلق معابر الضفة وغزة

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ صباحاً
الاحتلال الإسرائيلي يغلق معابر الضفة وغزة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية وقطاع غزة بداية من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، وذلك خلال عطلة دينية.

إغلاق المعابر

وقال جيش الاحتلال إن من المقرر أن يبدأ الإغلاق الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين على أن يستمر حتى منتصف ليل الأربعاء، لكنه أشار إلى أن فتح المعابر الحدودية للفلسطينيين يظل رهن تقييم الوضع.

وأضاف أن الحالات الإنسانية وغيرها من الحالات الطارئة مستثناة من قرار الإغلاق لكنها تتطلب موافقة منسق وزارة الدفاع للأنشطة الحكومية في المناطق.

التهدئة وخفض التصعيد

وفي سياق متصل، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الأحد، على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

ونقل بيان للديوان الملكي الأردني عن الملك عبد الله دعوته إلى وقف أي إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام.

إطلاق المفاوضات

وشدد ملك الأردن خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وذكر مسؤولون أن وزير الدفاع الأمريكي أوستن، الذي يزور الأردن في بداية جولة بالشرق الأوسط تشمل 3 دول، يهدف إلى التأكيد للحلفاء الرئيسيين على الالتزام الأمريكي بالمنطقة على الرغم من تركيز واشنطن في الآونة الأخيرة على روسيا والصين، ولكنه يعتزم توجيه رسائل صريحة لزعماء إسرائيل و مصر، نقلاً عن رويترز.

ومن المتوقع أن يحث أوستن، الذي وصل إلى عمان، أمس الأحد، إسرائيل على الحد من التوترات في الضفة الغربية، وأن يعمل على تعزيز العلاقات خلال محادثاته في مصر.

 

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