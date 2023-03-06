الاستئناف تصدر حكمها في قضية بندر القرهدي المقتول حرقًا داخل سيارته

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كشف عبدالعزيز القليصي محامي المغدور به بندر القرهدي، عن تأييد محكمة الاستئناف اليوم الاثنين، الحكم الصادر في قضية بندر القرهدي بالقتل تعزيرًا للمتهم.
وقال القليصي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “اللهم لك الحمد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بجدة في قضية بندر قرهدي (بالقتل تعزيرًا)”.
وظهر طه محمد القرهدي والد المغدور بندر، في مقطع الفيديو المرفق بالتغريدة، معبرًا عن شكره للمحامي قائلًا: “الحمد لله الذي أظهر الحق وزهق الباطل.. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا المحامي.. رجل الحق محامي الحق”.
وكانت المحكمة الجزائية بجدة، أصدرت في 26 يناير الماضي، حكمًا بالقتل تعزيرًا على قاتل بندر طه القرهدي حرقًا داخل سيارته بجدة، بعدما عقدت 6 جلسات نطقت في آخرها بالحكم على قاتل القرهدي.
وعليها قدم محامي القاتل قدم مذكرة اعتراضية على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة 26 يناير الماضي. وقدم مبررات منها انتفاء القصد الإجرامي وأن الجاني غير قاصد للقتل، وأنه يوجد خلافات بين موكله والمجني عليه.