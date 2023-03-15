الانتقادات تحاصر محمد كنو

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو، حالة من الجدل بعد غضبه الشديد على المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز خلال مواجهة الفتح.

غضب محمد كنو من الاستبدال

وشارك محمد كنو بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد الفتح بالدور ربع النهائي من كأس الملك، ونجح في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، وقرر دياز استبداله عند الدقيقة 64، والدفع باللاعب عبدالله الحمدان بدلًا منه.

وبدا كنو غاضبًا وهو يُغادر المستطيل الأخضر، حيث رفض مصافحة دياز، كما أبعد يد مدير الكرة، سعود الكريري، الذي كان يحاول امتصاص غضبه، وعاد مجددًا لمحاولة تهدئته على مقاعد البدلاء، ولكنه رفض الحديث معه.

انتقادات لتصرف كنو

وأبدت الجماهير غضبها الشديد من تصرف النجم الهلالي، وأكدوا أنه لا يصدر من لاعب كبير، وطالب البعض باستبعاده، ليصبح اسم محمد كنو ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وعلق الناقد الرياضي حامد القرني، قائلًا: :خطأ كبير من محمد كنو بلا شك.. الإدارة الحكيمة بقيادة الأستاذين فهد المفرج وسعود كريري قادرة على احتواء الموقف وتطبيق اللوائح الداخلية بحق اللاعب..

وواصل القرني حديثه قائلًا: “كنو لاعب كبير وما فعله من باب حرصه على مساعدة زملائه للوصول إلى نصف النهائي”، وقال مبارك الدوسري: “إلى محمد كنو.. الهلال ضحّى بأمور كثيرة عشانك”.

وتابع: “أقل شيء رد الدين، يا ابن الحلال لا ترد الدين، لكن لا تزعزع أوضاع الفريق ببعض التصرفات اللي مالها داعي، بدلك المدرب وين الغلط!.. أنا توقعت تحط يدك على رأسك تقديرًا للجماهير الكبيرة الحاضرة، عمومًا جمهورك يحبك، لا تغير رأيهم فيك”.

وكتب آخر: “إلى اللاعب محمد كنو بعد التحية تصرفك مع المدرب تعكس على عقليتك، وهذا نوع من عدم الاحترام للمدرب وهذا أمر مرفوض، الفريق يعاني من حرمان تسجيل تجديدك كان السبب الرئيسي لذلك، ولم تسمع من الجمهور إلا الدعم ثم الدعم تِجاهك.. احترم المدرج اللي احترمك”.

وفي السياق ذاته، قال حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع خلال تصريحاته لملعب SBC: “تصرف محمد كنو خاطئ، ولو كنت في مكان دياز فلن أشركه في المباراة القادمة.. الهلال لا يقف على لاعب واحد”.