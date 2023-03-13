الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد

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أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام (2023م) بكمية (1,043,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، البحر الأسود).
وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح.
وأضاف أن فترة وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (يوليو – أغسطس2023م) بواقع (17) باخرة، موزعة على (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (363) ألف طن، وعدد (8) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (490) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (190) ألف طن، وتنافست (16) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وجرى الترسية على (6) شركات منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعرا للشحنات المطلوبة, كما يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.