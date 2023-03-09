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ضمن منافسات دوري روشن

الباطن يتفوق على الخليج في الشوط الأول

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
الباطن يتفوق على الخليج في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الخليج ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق السماوي بهدف نظيف.

تقدم الباطن ضد الخليج

وانطلقت مواجهة الباطن ضد الخليج بشكل سريع، وضغط لاعبو الفريق السماوي منذ البداية، أملًا في هز الشباك مبكرًا، ونجح يوسف المزيريب في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط.

الباطن ضد الخليج
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

واشتعلت المباراة بعد الهدف المبكر، وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك، ما صعب من مهمة المهاجمين، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد الخليج بهدف.

الباطن والخليج
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق السماوي أحداث الشوط الثاني بشكل دفاعي، خوفًا من تلقي هدف، فيما سيضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، أملًا في تسجيل التعادل، والحصول على نقطة.

الباطن
لاعبو الفريق السماوي – المصدر @albatinclub

الفريقان في دوري روشن

وقبل مواجهة اليوم، يتذيل الفريق السماوي جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

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