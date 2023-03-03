الباطن يتفوق على النصر بهدف في الشوط الأول

ميزات جديدة في النسخة التجريبية من ويندوز 11 النصر يقلب الطاولة على الباطن وينتزع الصدارة من الاتحاد مرسوم رئاسي بإقالة وزيري الدفاع والداخلية بجنوب السودان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا الجديد التعادل السلبي يحسم مباراة بيراميدز ضد الزمالك فيصل بن بندر يعزي أسرة اللواء محمد السعد 3867 هزة أرضية تضرب سوريا في أقل من شهر لا إصابات في حريق مستودع الصناعية الأولى بالدمام لقطات لنيران تلتهم ناطحة سحاب من 42 طابقًا بهونج كونج وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الباطن، الشوط الأول من مباراة النصر متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
رينزو لوبيز يمنح الباطن التقدم أمام #النصر #المواطن_الرياضي #النصر_الباطن pic.twitter.com/LOnFysfkTV
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) March 3, 2023
ونجح النجم الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الوحيد لنادي الباطن بالدقيقة الـ17 من ضربة رأسية متقنة بعد هجمة مرتدة مثالية للاعبي الفريق السماوي.
ويبحث النصر عن الفوز وذلك من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن بفارق نقطتين عن نادي الاتحاد.