الباطن يتفوق على النصر بهدف في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الباطن، الشوط الأول من مباراة النصر متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح النجم الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الوحيد لنادي الباطن بالدقيقة الـ17 من ضربة رأسية متقنة بعد هجمة مرتدة مثالية للاعبي الفريق السماوي.

ويبحث النصر عن الفوز وذلك من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن بفارق نقطتين عن نادي الاتحاد.