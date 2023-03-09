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بهدف سجله يوسف المزيريب

الباطن يحقق فوزه الثاني بدوري روشن

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
الباطن يحقق فوزه الثاني بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد الخليج ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، بفوز الفريق السماوي بهدف نظيف.

تقدم الباطن ضد الخليج

وبدأت مباراة الباطن ضد الخليج بشكل سريع، وضغط لاعبو الفريق السماوي منذ البداية، أملًا في هز الشباك مبكرًا، ونجح يوسف المزيريب في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط.

واشتعلت المباراة بعد الهدف المبكر، وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك، ما صعب من مهمة المهاجمين، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد.

الباطن والخليج
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، وغلب الطابع الدفاعي على الأداء، وسط ضغط من الفريق الضيف لإدراك التعادل، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بتحقيق الباطن لفوز هام ضد الخليج.

الباطن ضد الخليج
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

وحقق الفريق السماوي فوزه الثاني في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويظل في المركز الأخير، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج عند 16 نقطة في المركز الـ14.

الباطن
لاعبو الفريق السماوي – المصدر @albatinclub
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