الباطن يحقق فوزه الثاني بدوري روشن

انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد الخليج ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، بفوز الفريق السماوي بهدف نظيف.

تقدم الباطن ضد الخليج

وبدأت مباراة الباطن ضد الخليج بشكل سريع، وضغط لاعبو الفريق السماوي منذ البداية، أملًا في هز الشباك مبكرًا، ونجح يوسف المزيريب في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط.

واشتعلت المباراة بعد الهدف المبكر، وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك، ما صعب من مهمة المهاجمين، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، وغلب الطابع الدفاعي على الأداء، وسط ضغط من الفريق الضيف لإدراك التعادل، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بتحقيق الباطن لفوز هام ضد الخليج.

وحقق الفريق السماوي فوزه الثاني في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويظل في المركز الأخير، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج عند 16 نقطة في المركز الـ14.