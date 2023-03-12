الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، للظهور بشكل مميز ضد نظيره الوحدة، وتحقيق الفوز، والتأهل إلى الدور التالي في بطولة كأس الملك.
ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الباطن ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
ويدخل الفريق السماوي مواجهة الغد بمعنويات مرتفعة، حيث تحسن الأداء بعد فترة الانتقالات الشتوية، ونجح في تحقيق فوزه الثاني بدوري روشن السعودي في الجولة الماضية، على حساب الخليج بهدف دون رد.
ويعول المدير الفني الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش، لإنقاذ موسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، بخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، أملًا في منح اللاعبين دفعة لتحقيق نتائج إيجابية، وإنعاش حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين.
على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق الفوز بمباراة الغد، خاصة أنها على ملعبه ووسط جماهيره، كما نجح في تجنب الخسارة آخر 4 جولات، حيث تعادل 3 مرات وفاز مرة، ويأمل مواصلة التألق.