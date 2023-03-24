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لقيادة الفريق خلفًا لناجلسمان

البايرن يستعد للإعلان عن التعاقد مع توخيل

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣١ مساءً
البايرن يستعد للإعلان عن التعاقد مع توخيل
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المدير الفني توماس توخيل بات قريبًا للغاية من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، خلفًا لمدربه الحالي جوليان ناجلسمان.

توخيل يقترب من قيادة البايرن

وأكدت تقارير أن ناجلسمان، أصبح مضطرًا للرحيل بعد خسارة الصدارة لصالح بوروسيا دورتموند، عقب هزيمة البايرن ضد باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف، وسط أنباء أن توخيل سيقود الفريق.

بايرن ميونخ
لاعبو البايرن – المصدر @FCBayernEN

وذكرت شبكة “سكاي تي في”، أن مسؤولي بايرن ميونيخ سيبلغون ناجلسمان برحيله مساء اليوم، فيما أكدت مجلة “كيكر” أن توماس سيوقع على عقده في وقت لاحق اليوم الجمعة أو غدًا السبت.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “بيلد”، اليوم الجمعة، إلى أن توماس توخيل سيقود مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، يوم الاثنين المقبل.

توماس توخيل
توماس – المصدر @ChelseaFC

مسؤولو البايرن يرفضون التعليق

وأوضحت تقارير، أن مسؤولي بايرن ميونيخ وصلوا مقر النادي اليوم، ولكنهم لم يعلقوا على الأنباء التي أشارت بأن البافاري سينهي ارتباطه بناجلسمان، وسيتعاقد مع توماس بدلًا منه.

ولم يعلق سواء رئيس النادي، هيربرت هاينر أو الرئيس التنفيذي أوليفر كان، أو عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، حسن صالح حميديتش بشأن التقارير المتواترة فور وصولهم.

ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ
ناجلسمان
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