البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي

استدعت وزارة الخارجية البحرينية اليوم القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين مؤيد عمر عبدالرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية.وبحسب وكالة الأنباء الرسمية – بنا – قام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرًا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين، باعتباره تدخلاً مرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.وقام وزير الخارجية بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.