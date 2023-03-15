البحري توزع 246 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

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أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 246 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام 2022م.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.