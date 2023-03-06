البخاخات الثلجية قد تتسبب باشتعال السيارة

تكثيف الخدمات التوجيهية لقاصدي المسجد الحرام بالتزامن مع الإجازة الدراسية الملكة رانيا تستعد لعقد قران ابنتها على طريقتها الخاصة محمد نور: عبدالرحمن غريب أفضل لاعب سعودي حاليًّا بلا منافس سيدة توثق لحظة استلامها وسام الملك عبدالعزيز دولة كاملة بلا كهرباء لا أهداف في مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد مواصلة توزيع المواد الإغاثية السعودية لمتضرري الزلزال في حلب هدف يُهدي النقاط الـ3 لـ روما ضد يوفنتوس لحظة ضبط محال زينة تعدل ألوان المركبات دون تصريح في الرياض مدير بنك يدخل بغيبوبة بسبب عضة كلب تملكه مذيعة مصرية شهيرة
أعلن المهتم بعناية السيارات عادل فلاتة، أن البخاخات الثلجية تضر جسم السيارة، وقد يصل الضرر لاشتعالها.
فيديو | المهتم بعناية السيارات عادل فلاته:
البخاخات الثلجية تضر جسم السيارة وقد يصل الضرر لاشتعالها#الراصد pic.twitter.com/Wkq8HXR92p
— الراصد (@alraasd) March 5, 2023
وأردف عادل فلاتة، في برنامج الراصد المذاع على قناة روتانا خليجية، أن مثل هذه البخاخات تحتوي على مواد كيميائية قد تشتعل مع درجة الحرارة العالية التي قد تنبعث من السيارة.
وتابع المهتم بعناية السيارات أن المادة التي تخرج من البخاخات قد تعرقل الرؤية بزجاج السيارة أو تتسبب في تضرر ألوان السيارة، داعيًا إلى توخي الحذر عند استخدمها.