البخاخات الثلجية قد تتسبب باشتعال السيارة

أعلن المهتم بعناية السيارات عادل فلاتة، أن البخاخات الثلجية تضر جسم السيارة، وقد يصل الضرر لاشتعالها.

فيديو | المهتم بعناية السيارات عادل فلاته:

البخاخات الثلجية تضر جسم السيارة وقد يصل الضرر لاشتعالها#الراصد pic.twitter.com/Wkq8HXR92p — الراصد (@alraasd) March 5, 2023

خطورة البخاخات

وأردف عادل فلاتة، في برنامج الراصد المذاع على قناة روتانا خليجية، أن مثل هذه البخاخات تحتوي على مواد كيميائية قد تشتعل مع درجة الحرارة العالية التي قد تنبعث من السيارة.

وتابع المهتم بعناية السيارات أن المادة التي تخرج من البخاخات قد تعرقل الرؤية بزجاج السيارة أو تتسبب في تضرر ألوان السيارة، داعيًا إلى توخي الحذر عند استخدمها.