البرتغال تقسو على ليشتنشتاين برباعية في ليلة تاريخية لـ رونالدو الخطوات العملية للتعاقد مع المحامي الجيد للقضية دعم القيادة السخي نهج إنساني متبع لدعم المبادرات الإنسانية المبتكرة أوقات منع دخول الشاحنات في المنطقة الشرقية خلال رمضان محمد العويس لـ جماهير الأخضر: ننتظركم في مباراة فنزويلا دعم الملك سلمان وولي العهد لحملة جود يعكس اهتمام القيادة بتحسين حياة المواطن مقتل 5 أشخاص وتطاير أسطح المباني بإعصار كاليفورنيا مباراة ليشتنشتاين تمنح رونالدو التفوق على محمد الدعيع وبدر المطوع حريق ضخم يلتهم سوقًا لبيع فوانيس رمضان في مصر منتخب البرتغال يتفوق على ليشتنشتاين بهدف في الشوط الأول
افتتح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، مشواره في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، بالفوز على منتخب ليشتنشتاين برباعية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى.
وسجل اللاعب جواو كانسيلو الهدف الوحيد لمنتخب “برازيل أوروبا” في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول عبر تصويبة قوية.
وفي الشوط الثاني، واصل منتخب برازيل أوروبا ضغطه الهجومي، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ47 عبر اللاعب بيرناردو سيلفا.
ثم نجح النجم كريستيانو رونالدو في إحراز هدفين في الدقيقتين الـ 52 والـ63 لتفوز البرتغال برباعية دون رد.
وسيلعب منتخب برازيل أوروبا ضد منتخب لوكسمبورج مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وكان رونالدو نجح في حصد لقب عميد لاعبي العالم رسميًّا، وذلك بعد تواجده في التشكيل الأساسي لـ مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب ليشتنشتاين التي انطلقت مساء الخميس.
واختار المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، تشكيل منتخب “برازيل أوروبا” الذي جاء مكونًا من: “روي باتريسيو في حراسة المرمى، جواو كانسيلو، روبن دياز، دانيلو، جونتشالو إيناسيو، رافائيل جويريرو، جواو بالينيا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، رونالدو، جواو فيليكس”.
وشارك رونالدو في مباراة ليشتنشتاين، لتكون مباراته الدولية رقم 197 ليفض الشراكة ويتفوق على الكويتي فهد المطوع.
وكانت مباراة ليشتنشتاين، الظهور الأول لمنتخب “برازيل أوروبا” تحت قيادة مدربه الجديد، الإسباني روبيرتو مارتينيز الذي تولى مهمة قيادة المنتخب خلفًا للبرتغالي فيرناندو سانتوس الذي رحل عن الفريق بعد توديع كأس العالم 2022 من دور الثمانية، بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي.