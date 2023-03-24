البرتغال تقسو على ليشتنشتاين برباعية في ليلة تاريخية لـ رونالدو

افتتح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، مشواره في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، بالفوز على منتخب ليشتنشتاين برباعية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى.

وسجل اللاعب جواو كانسيلو الهدف الوحيد لمنتخب “برازيل أوروبا” في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول عبر تصويبة قوية.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب برازيل أوروبا ضغطه الهجومي، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ47 عبر اللاعب بيرناردو سيلفا.

ثم نجح النجم كريستيانو رونالدو في إحراز هدفين في الدقيقتين الـ 52 والـ63 لتفوز البرتغال برباعية دون رد.

موعد مباراة البرتغال المقبلة

وسيلعب منتخب برازيل أوروبا ضد منتخب لوكسمبورج مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وكان رونالدو نجح في حصد لقب عميد لاعبي العالم رسميًّا، وذلك بعد تواجده في التشكيل الأساسي لـ مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب ليشتنشتاين التي انطلقت مساء الخميس.

واختار المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، تشكيل منتخب “برازيل أوروبا” الذي جاء مكونًا من: “روي باتريسيو في حراسة المرمى، جواو كانسيلو، روبن دياز، دانيلو، جونتشالو إيناسيو، رافائيل جويريرو، جواو بالينيا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، رونالدو، جواو فيليكس”.

وشارك رونالدو في مباراة ليشتنشتاين، لتكون مباراته الدولية رقم 197 ليفض الشراكة ويتفوق على الكويتي فهد المطوع.

وكانت مباراة ليشتنشتاين، الظهور الأول لمنتخب “برازيل أوروبا” تحت قيادة مدربه الجديد، الإسباني روبيرتو مارتينيز الذي تولى مهمة قيادة المنتخب خلفًا للبرتغالي فيرناندو سانتوس الذي رحل عن الفريق بعد توديع كأس العالم 2022 من دور الثمانية، بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي.