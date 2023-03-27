البرتغال تُمطر شباك لوكسمبورج بسداسية في ليلة تألق رونالدو

حقق منتخب البرتغال فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه منتخب لوكسمبورج بسداسية دون رد، وذلك ضمن مباريات دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق منتخب “برازيل أوروبا” برباعية دون رد، حيث سجل رونالدو، الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين الـ10 والـ32، بينما سجل كل من جواو فيليكس وبيرناردو سيلفا الهدفين الثاني والثالث للمنتخب البرتغالي في الدقيقتين الـ15 والـ18.

سداسية نارية

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب أوتافيو في إحراز الهدف الخامس في الدقيقة الـ77، بينما عزز رفائيل لياو من تقدم منتخب “برازيل أوروبا” بالهدف السادس في الدقيقة الـ90.

وأصبح رصيد منتخب برازيل أوروبا 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد منتخب لوكسمبورج عند نقطة في المركز الخامس.