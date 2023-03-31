البرلمان التركي يصدق على انضمام فنلندا للناتو

أقر البرلمان التركي، أمس الخميس، قانونًا يسمح لفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مُفسحًا الطريق أمام هلسنكي للانضمام إلى التحالف الدفاعي الغربي في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في أوكرانيا.

موافقة البرلمان التركي

من المعروف أن البرلمان التركي هو آخر من يصادق على عضوية فنلندا من بين 30 دولة عضو في التحالف بعدما وافقت الهيئة التشريعية المجرية على مشروع قانون مماثل في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

من جانبه، رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بموافقة البرلمان التركي وقال: إن “انضمام فنلندا للحلف سيجعله أقوى وأكثر أمنًا”.

كما رحب رئيس فنلندا بهذه الخطوة، وقال: “بلادنا أصبحت جاهزة الآن للانضمام للناتو بعد موافقة جميع أعضاء الحلف على عضويتنا”.

الضوء الأخضر

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق، أن بلاده اتخذت خطوات للمصادقة على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف في 17 مارس الجاري: “أتمنى الموافقة النهائية على انضمام فنلندا إلى الناتو قبل الانتخابات”.