البرهان: لن نتراجع عن تسليم السلطة لحكومة مدنية ولن تقبل الابتزاز

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: لن نتراجع عن تسليم السلطة لحكومة مدنية حقيقية.

لن تقبل الابتزاز

وأعلن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة مقبلة على عملية سياسية بقلب مفتوح لكنها لن تقبل الابتزاز.

وأمس السبت، أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أن الجيش سيدعم الحكومة المدنية المقبلة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لن تتخلى عن واجباتها. وفق ما نقلت صحيفة “السوداني”.

تأسيس الحكم المدني

وأفاد البرهان بأن البلاد تسير في طريق تأسيس الحكم المدني، مرجحًا تشكيل الحكومة المدنية قريبًا.

وتابع رئيس مجلس السيادة “لا نريد تسلُطاً من حاكم عسكري أو مدني ونريد أن يأتي من يحكم بطريقة مشروعة ومقبولة”.