البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار الهوية الوطنية

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أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية.
وأوضحت خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات المواطنين، أنه يستلزم وجود بصمة مُسجلة قبل مراجعة مكتب الأحوال المدنية لإصدار بطاقة الهوية الوطنية.
وأشارت الأحوال المدنية، أنه يجب لمن كان عمره 10 سنوات وأكثر وجود بصمة له، من أجل حجز موعد ومراجعة مكتب الأحوال المدنية لإصدار بطاقة الهوية الوطنية.
ولفتت الأحوال المدنية إلى أن تغيير الصورة الشخصية يتم في حال جرى تجديد الهوية الوطنية أو بتغير الملامح أو بموجب تقارير طبية.