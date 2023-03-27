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في قضية لاعبه البرازيلي جوليانو

البكيري: النصر مُلزم بدفع 5 ملايين يورو ومهدد بالمنع من التسجيل فترتين !

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
البكيري: النصر مُلزم بدفع 5 ملايين يورو ومهدد بالمنع من التسجيل فترتين !
المواطن - فريق التحرير

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كشف الناقد الرياضي محمد البكيري عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” سيلزم نادي النصر بدفع أكثر من 5 ملايين يورو في قضية لاعبه البرازيلي السابق جوليانو.

وقال البكيري عبر حسابه في “تويتر”: “يُقال إن الفيفا يُلزم النصر بدفع أكثر من 5 ملايين يورو للاعب جوليانو وسيكون النادي ممنوع من التسجيل فترتين”.

وفي وقت سابق، كشف مارسيلو آموريتشي، محامي اللاعب البرازيلي جوليانو، تفاصيل الأزمة مع النصر، مؤكدًا أن النادي أهدر فرصة كبيرة لسداد مبلغ مالي أقل بكثير من المطلوب في الوقت الحالي.

النصر أهدر فرصة ذهبية

وفي أكتوبر الماضي، أوضح آموريتشي مزيد من الأمور في هذه الأزمة في مساحة قام بها القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا وجود محاولات للصلح في بداية القضية.

جوليانو لاعب النصر السابق
جوليانو

وقال: “كانت هناك محاولات من جوليانو من أجل الصلح وتسوية مستحقاته في بداية الأزمة، إدارة أصفر الرياض وقتها رفضت كل هذه المحاولات، لتفوت على نفسها فرصة سداد مبلغ مالي أكثر بكثير من 20 مليون ريال”.

وأضاف محامي اللاعب البرازيلي قائلًا: “حُكم للاعب بتعويض إضافي في القضية، بسبب ما يعرف بالظروف المشددة، الأمر الذي جعله المطلوب من النصر أكثر بكثير من مستحقاته”.

واختتم مارسيلو آموريتشي تصريحاته قائلًا: “لا توجد أي أحكام جنائية ضد جوليانو في السعودية كما تردد، ولا توجد أي ورقة رسمية على هذه الاتهامات أو الأحكام المزعومة”.

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