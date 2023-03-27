ممرات المشاة بتبوك متنفس ميداني للعوائل والشباب في رمضان البكيري: النصر مُلزم بدفع 5 ملايين يورو ومهدد بالمنع من التسجيل فترتين ! إعلام عبري: نتنياهو قد يتراجع عن التعديلات القضائية لقطات لجهود رجال المرور في خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة إحباط تهريب 41.7 كجم من الحشيش في جازان البنك الأهلي يقسو على الزمالك بثلاثية توضيح هام من تقويم التعليم بشأن نتائج الرخصة المهنية تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان تتجاوز 450 مليون ريال البرتغال تُمطر شباك لوكسمبورج بسداسية في ليلة تألق رونالدو
كشف الناقد الرياضي محمد البكيري عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” سيلزم نادي النصر بدفع أكثر من 5 ملايين يورو في قضية لاعبه البرازيلي السابق جوليانو.
يُقال .. فيفا يلزم #النصر بدفع اكثر من 5 مليون يورو للاعب البرازيلي #جوليانو وسيكون النادي ممنوع من التسجيل فترتين..
في حال ( ما نقها نق )🙆🏻♂️
#شاركها_مع_عبدالعزيز_وبندر 😎 pic.twitter.com/6Sxzmm74mg
— محمد البكيري (@m_bukairy) March 26, 2023
وقال البكيري عبر حسابه في “تويتر”: “يُقال إن الفيفا يُلزم النصر بدفع أكثر من 5 ملايين يورو للاعب جوليانو وسيكون النادي ممنوع من التسجيل فترتين”.
وفي وقت سابق، كشف مارسيلو آموريتشي، محامي اللاعب البرازيلي جوليانو، تفاصيل الأزمة مع النصر، مؤكدًا أن النادي أهدر فرصة كبيرة لسداد مبلغ مالي أقل بكثير من المطلوب في الوقت الحالي.
وفي أكتوبر الماضي، أوضح آموريتشي مزيد من الأمور في هذه الأزمة في مساحة قام بها القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا وجود محاولات للصلح في بداية القضية.
وقال: “كانت هناك محاولات من جوليانو من أجل الصلح وتسوية مستحقاته في بداية الأزمة، إدارة أصفر الرياض وقتها رفضت كل هذه المحاولات، لتفوت على نفسها فرصة سداد مبلغ مالي أكثر بكثير من 20 مليون ريال”.
وأضاف محامي اللاعب البرازيلي قائلًا: “حُكم للاعب بتعويض إضافي في القضية، بسبب ما يعرف بالظروف المشددة، الأمر الذي جعله المطلوب من النصر أكثر بكثير من مستحقاته”.
واختتم مارسيلو آموريتشي تصريحاته قائلًا: “لا توجد أي أحكام جنائية ضد جوليانو في السعودية كما تردد، ولا توجد أي ورقة رسمية على هذه الاتهامات أو الأحكام المزعومة”.