البنك الأهلي السعودي يستبعد تضرر أرباحه بتراجع كريدت سويس

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أعلن البنك الأهلي السعودي عن آخر التطورات المتعلقة باستثماره في مجموعة كريدت سويس، مبينًا قيامه في نوفمبر 2022م باستثمار 5.5 مليارات ريال أي ما يعادل 9.88% في مجموعة كريدت سويس كجزء من مشاركته في عملية زيادة رأس المال.
وأوضح البنك في إعلانه في “تداول السعودية” أن الاستثمار في مجموعة كريدت سويس، وفقاً للقوائم المالية لعام 2022م والتوقعات المالية لسنة 2023م المعلنة مسبقًا، تمثل أقل من 0.5% من إجمالي أصول البنك الأهلي السعودي، و1.7% من محفظة البنك الاستثمارية كما في ديسمبر 2022م.
وبين أن التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي من تراجع القيمة السوقية هو حوالي 15 نقطة أساس، كما في ديسمبر 2022م، متوقعًا أن يكون التأثير المحتمل على هذه النسبة هو حوالي 35 نقطة أساس، مؤكداً عدم تأثير ذلك على أرباح البنك.
ونوه البنك أن أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة كريدت سويس لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023م.
يذكر أن أصول البنك الأهلي السعودي تزيد عن 945 مليار ريال، كما يتمتع البنك برأس مال قوي وسيولة جيدة أعلى من المتطلبات النظامية، في الوقت الذي تُعد فيه المملكة العربية السعودية من بين أسرع الدول نموًا ضمن مجموعة العشرين.