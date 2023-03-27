البنك الأهلي يقسو على الزمالك بثلاثية

ودع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بطولة كأس الرابطة المصرية، مساء الأحد، وذلك بعد الخسارة بثلاثية دون رد أمام فريق البنك الأهلي في دور ثمن النهائي من عمر البطولة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الزمالك ينهار في 7 دقائق

وفي الشوط الثاني، انهارت دفاعات الفريق الأبيض لينجح البنك الأهلي خلال 7 دقائق في إحراز 3 أهداف عبر كل من كريم بامبو ومحمد هلال وعبدالله جمعة لاعب الزمالك بالخطأ في مرماه خلال الدقائق الـ 84 والـ88 والـ91.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة نادي إنبي في الجولة الـ22 من الدوري المصري مساء الخميس المقبل، بينما يلعب الفريق الأبيض ضد فريق المصري البورسعيدي يوم 4 إبريل المقبل.

وكان الفريق الأبيض قرر إقالة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا وذلك بعد توديع بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الخسارة من نادي شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة “قبل الأخيرة” في مرحلة دور المجموعات بنتيجة هدفين دون رد حيث أُقيمت المباراة في الجزائر.

ويسعى الفريق الأبيض لإنهاء موسمه في المربع الذهبي في الدوري المصري من أجل اللعب في بطولة إفريقية في الموسم المقبل.