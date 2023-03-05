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ست ساعات عمل مرنة

البنك المركزي يعلن مواعيد العمل في رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
البنك المركزي يعلن مواعيد العمل في رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي، مواعيد عمل الفروع والمكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك خلال أيام عمل شهر رمضان، وإجازة عيدي الفطر والأضحى لعام 1444هـ.

وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه إن أوقات العمل اليومية في الفروع خلال شهر رمضان من 10 صباحًا وحتى 4 مساءً، وفي مراكز التحويل 9:30 صباحًا وحتى 5:30 مساءً (ست ساعات عمل مرنة).

العمل بعيد الفطر والأضحى

وبشأن عيد الفطر المبارك، أوضح البنك أن الأعمال توقف بنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 17 أبريل المقبل، ويُستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل المقبل.

أما عيد الأضحى، لفت البنك المركزي إلى أن الأعمال توقف بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 22 يونيو المقبل، ويُستأنف العمل يوم الأحد الموافق 2 يوليو المقبل.

وأشار إلى أن مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية تبقى مفتوحة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وتفتح البنوك عددًا من الفروع ومراكز التحويل في الأماكن التي تستدعي وجود مقرات مفتوحة، للعمل فترة معينة خلال عطلة الأعياد.

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