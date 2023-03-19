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البنوك السعودية: الاستثمار العشوائي خطأ

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
البنوك السعودية: الاستثمار العشوائي خطأ
المواطن - فريق التحرير

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قدمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، نصائح توعوية بشأن الاستثمار، ورفع الوعي بمخاطر الاحتيال المالي.

وقالت البنوك السعودية في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر: إن الاستثمار العشوائي خطأ، ممكن تقع فيه بسبب تسرّعك ويكلّفك كثير!

وتابع: استثمر بعقلانية وحافظ على وضعك المادي.

خليك حريص

وأطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية مؤخرًا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ومشاركة جميع البنوك السعودية وعدة جهات رسمية في المملكة، حملة وطنية واسعة النطاق لرفع الوعي بمخاطر الاحتيال المالي، تحت شعار خلك حريص.

حيث انطلقت المرحلة الأولى من الحملة بتجربة اجتماعية فريدة، اختير فيها الجمهور ودُرِس سلوكه وتجاوبه مع طرق الاحتيال الحديثة كالعروض الوهمية المغرية، وكيفية محافظة المستخدم على سرية معلوماته الشخصية، بالإضافة إلى اختبار يقيس مدى وعيه بطرق الاحتيال الإلكتروني.

وقد أنشأت اللجنة والاتحاد ستة مواقع للتجربة الاجتماعية، تستهدف دراسة سلوك الجمهور ومدى تجاوبه مع مواقع الاحتيال المغرية بتقديم خدمات وعروض تستهدف المهتمين بالاستثمار، وخدمات التعليم، والمسابقات والجوائز، وعروض السياحة والسفر، علمًا بأن جميع المواقع المستخدمة في التجربة مصممة بطريقة تراعي خصوصية المستخدم ولا تحتفظ بأي معلومة مدخلة، وتقدم له رسالة تحذيرية بضرورة الحفاظ على بياناته قبل مشاركتها في الموقع.

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