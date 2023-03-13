البورصات الأوروبية تغلق على انخفاض حاد

أغلقت البورصات الأوروبية على انخفاض حاد، وفقًا لما أعلنته وكالة الصحافة الفرنسية.

تراجع البورصات الأوروبية

وواصلت البورصات الأوروبية تراجعها اليوم الاثنين مسجلة أسوأ جلسة في السنة، على وقع المخاوف من انتشار العدوى إلى القطاع المصرفي بعد إفلاس مصرفين أمريكيين، هما بنك وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB) و”سيغنِتشر بنك”.

وقرابة الساعة 9:40 بتوقيت جرينيتش، بلغ التراجع 2.95% في باريس، و3.12% في فرانكفورت، و2.43% في لندن، و4.60% في ميلانو.

تداعيات انهيار بنك وادي السيليكون

ومن بين المصارف، تراجع “بي إن بي باريبا” بنسبة 6.06%، و”سانتاندير” 7.37%، و”إي إن جي” 8,30%، و”كومرتس بنك” 12.2%.

كما ظهرت تداعيات انهيار بنك وادي السيليكون على تداولات الأسواق الأوروبية اليوم، ولاسيما لدى أسهم القطاع المصرفي. وهذه المؤشرات هي مؤشر “فوتسي 100” في بورصة لندن، ومؤشر “داكس” في فرانكفورت، ومؤشر “كاك 40” في باريس.