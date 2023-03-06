البيت الأبيض: تسميم الفتيات بمدارس إيران دليل على انعدام الضمير

قال البيت الأبيض إن تسميم الفتيات في المدارس في إيران يدل على انعدام الضمير.

تقارير مقلقة

وكان البيت الأبيض، قد أكد الخميس، أن التقارير حول تسمم طالبات في مدارس إيرانية، “مقلقة للغاية”.

وأوضح جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين، أن “التقارير حول تسمم تلميذات مدارس في إيران مقلقة للغاية”، مضيفًا أن “العالم يحتاج لأن يعرف السبب”.

عشرات حالات التسمم

وتعرضت مئات الفتيات الإيرانيات في مدارس مختلفة، لإصابات بالتسمم خلال الأشهر الأخيرة، حسبما قال وزير الصحة الإيراني، فيما أشار بعض السياسيين إلى احتمال أن يكون قد تم استهدافهن من قبل جماعات دينية معارضة لتعليم الفتيات.

وسجلت السلطات الصحية في إيران، يوم الخميس، 69 حالة تسمم جديدة بين صفوف الطلاب، في مدينة “كرج” ومحافظة “أردبيل”.

وشهدت مدينة “كرج” غرب طهران، الخميس، 21 حالة تسمم جديدة لطالبات في كلية التقنية بجامعة المدينة.

وأفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أن الطالبات أصبن بالتسمم أثناء وجودهن في السكن الجامعي.

ونقلت الوكالة عن رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة البرز شهرام صيادي، أن الطالبات الـ21 نقلن إلى مستشفى كوثر، وحالتهم العامة في تحسن.