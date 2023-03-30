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بعد قرار حبس صحفي أمريكي بتهمة التجسس

البيت الأبيض للمواطنين الأمريكيين: غادروا روسيا فورًا

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
البيت الأبيض للمواطنين الأمريكيين: غادروا روسيا فورًا
المواطن - فريق التحرير

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ناشدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الخميس، المواطنين الأمريكيين مغادرة روسيا فورًا على خلفية احتجاز الصحفي الأمريكي بصحيفة وول ستريت جورنال بموسكو.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن مسؤولين بوزارة الخارجية تحدثوا مع الصحيفة وعائلة الصحفي الأمريكي والحكومة الروسية، بحسب ما ذكرت “العربية”.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلق الولايات المتحدة من احتجاز روسيا لصحفي أمريكي، مُنددًا بالإجراءات الروسية ضد وسائل الإعلام.

حبس لشهرين

وفي وقت سابق من اليوم، قررت روسيا حبس مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشبهة التجسس، جاء ذلك بعدما أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (FSB) اعتقال إيفان غيرشكوفيتش وأكد الكرملين أنه تم القبض عليه متلبساً بدون إثبات التهم الموجهة إليه.

تأتي هذه القضية في خضم توترات بين الولايات المتحدة وروسيا مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وتتهم واشنطن موسكو باحتجاز العديد من مواطنيها لأسباب سياسية.

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