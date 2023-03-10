البيت الأبيض: واشنطن ترحب بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن

في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن واشنطن ترحب بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن وخفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط، بحسب موقع العربية.
ويأتي ذلك على خلفية الإعلان عن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية بعد الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه في بكين وذلك بعد تحقيق المطالب التي طلبتها السعودية ويلبي شروط الرياض في استئناف العلاقات مع طهران والتي تتلخص في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وتابع البيت الأبيض أن واشنطن على علم بالتقارير حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.
كما يعكس الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، رغبة السعودية في تحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة ككل؛ كما سيكون له انعكاسات إيجابية على شعوب ودول المنطقة بأكملها.
وبموجب الإعلان الثلاثي تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22 / 1 / 1422هـ، الموافق 17 / 4 / 2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2 / 2 / 1419هـ الموافق 27 / 5 / 1998م.