التأمينات الاجتماعية: سفر المتقاعد لا يؤثر على استحقاق المعاش

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه لا يؤثر سفر المستفيد المتقاعد على استحقاق المعاش التقاعدي في نظام التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة عبر موقع “تويتر”، على سؤال أحد المستفيدين بخصوص ذلك.

عدم إيقاف المعاش

وأكدت العناية بالعملاء، أنه لا يتم إيقاف صرف المنافع التأمينية الدورية عن المستفيد صاحب المعاش، أو معاش أحد أفراد عائلته المشترك/ المستفيد المتوفى عند مغادرة المملكة.

وأضافت “لكن يتم إيقاف صرف تعويض التعطل عن العمل (ساند) عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة مدة 60 يومًا متصلة أو متقطعة”.

توزيع النصيب في المعاش

على جانب آخر، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أنه لا يتم توزيع نصيب أحد المستفيدين من المعاش التقاعدي حال إيقافه، على بقية المستفيدين الآخرين من نفس المعاش.

وأوضحت خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات المتابعين، أنه إذا أوقِف نصيب أحد المستفيدين من المعاش فلا يتم إعادة توزيعه على بقية المستفيدين، على ألا يقل مجموع ما يصرف لهم عن ٥٠ % من معاش المتقاعد.