التأمينات تذكر بجواز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل

أعادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التذكير بأنه يجوز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة العناية بالعملاء التابعة للمؤسسة عبر موقع “تويتر”، على سؤال حول هذا الأمر.

جواز العمل

وقالت العناية بالعملاء إن نظام التأمينات يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل في القطاع الخاص، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل.

وأضافت أنه يجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين.

حالة المستفيد

على جانب آخر، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق، أنه يجب التأكد من حالة المستفيد إذا حدث أي تغيير عليها، وذلك لحفظ حقوقه وضمان صرف الاستحقاق الشهري عبر خدمة تغيير حالة مستفيد.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها بموقع تويتر، أن خدمة تغيير حالة مستفيد تتيح للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد وتسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان صرف الاستحقاق الشهري.