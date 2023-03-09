التأمينات: فرض الغرامات الخاصة بالمخالفات الصفرية بدءًا من 1 أبريل

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عددًا من المعلومات الخاصة بمبادرة المخالفات الصفرية والتي أطلقتها ضمن جهود المؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تعزيز العلاقة الإيجابية بأصحاب العمل وزيادة رضا العملاء وتوعيتهم حول المخالفات التأمينية ومساعدتهم على تجنب الوقوع فيها.

وقالت التأمينات الاجتماعية إن المقصود بالمخالفة هو تجاوز اللوائح وأنظمة التأمينات الاجتماعية ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل والتي يتم بموجبها تطبيق المخالفات والعقوبات حسب النظام عند ثبوتها.

مخالفات الاستبعاد

أما عن مخالفة تسجيل مشترك دون وجود علاقة عمل، فهي تعني قيام صاحب العمل بتسجيل شخص في منشأته دون وجود علاقة عمل فعلية.

وأوضحت المقصود بمخالفة تحديد سبب استبعاد لا يتوافق مع السبب الفعلي للاستبعاد هو قيام صاحب العمل بإدخال سبب استبعاد غير صحيح للموظف عند تركه للعمل في المنشأة.

وبشأن المقصود بتسجيل المشترك بأجر غير صحيح، فكشفت أنها تعني قيام صاحب العمل بتسجيل أجر غير صحيح للموظف، أو عدم التزامه بتحديث أجر الموظف على ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية.

مخالفة عدم تسجيل مشترك

وعن مخالفة عدم تسجيل مشترك مع وجود علاقة عمل فعلية، أشارت إلى أنه يقصد بها عدم تسجيل الموظف من قبل صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية عند التحاقه بالمنشأة خلال المهلة النظامية والمحددة باليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل.

وأكدت أنه يتم تحديد حجم المنشأة الذي يتأثر به احتساب الغرامة، بناء على عدد العاملين بها.

ولفتت إلى أن قواعد فرض الغرامات الجديدة سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 إبريل المقبل، حيث تحرص التأمينات الاجتماعية على حفظ حقوق عملائها ومراعاة عدة معايير وأسس في قواعد فرض الغرامات لرفع مستوى الالتزام التأميني على المعاملين بأنظمتها.