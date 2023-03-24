التبرعات في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية تتجاوز 421 مليون ريال

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أفادت قناة الإخبارية بأن التبرعات في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية تجاوزت 421 مليون ريال بعد ساعات من تدشينها.
ودشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس حملة ” اكتتاب جود الإسكان الخيري” التي أطلقتها منصة “جود الإسكان”، بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ ( 150 ) مليون ريال؛ حيث تبّرع خادم الحرمين الشريفين، بـ 100 مليون ريال، فيما تبّرع ولي العهد، بمبلغ 50 مليون ريال؛ وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم كافة الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا.
أعلن ذلك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وقال: إن هذه المساهمة السخية غير المُستغربة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ جاءت تدشينًا لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، وتأكيدًا على دعمهما للمبادرات الإنسانية المُبتكرة، التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية”.