Icon

‏أدبي الأحساء يصدر كتاب أبو شموخ سيرة ثلاثين عامًا من الكفاح والتحدي Icon ضبط 25 شخصًا ارتكبوا مخالفات مرورية في الجوف Icon العثور على جثة طالب أمريكي أطلق النار على موظفين بمدرسته Icon الدفاع الأمريكية تحقق في ثغرة أمنية تهدد طائرات الرئاسة Icon رفع الطاقات التشغيلية في الحرمين الشريفين لاستقبال أول جمعة في رمضان Icon توزيع 2 مليون عبوة ماء زمزم على قاصدات المسجد النبوي في رمضان Icon سقوط إيطاليا ضد إنجلترا بثنائية في تصفيات يورو 2024 Icon البرتغال تقسو على ليشتنشتاين برباعية في ليلة تاريخية لـ رونالدو Icon الخطوات العملية للتعاقد مع المحامي الجيد للقضية Icon دعم القيادة السخي نهج إنساني متبع لدعم المبادرات الإنسانية المبتكرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضرورة التوقف فورًا عن استخدام اللعبة

التجارة: استدعاء 249 لعبة صيد السمك من إيكيا قد تؤدي لاختناق الطفل!

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
التجارة: استدعاء 249 لعبة صيد السمك من إيكيا قد تؤدي لاختناق الطفل!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 249 لعبة صيد السمك من إيكيا “BLAVINGAD”؛ بسبب خطورتها على حياة الأطفال.

خطر اختناق

وأوضحت الوزارة، في تغريدة بعر موقع تويتر، أن ذلك لاحتمالية انحلال المسامير الصغيرة في اللعبة وخروجها من مكانها، مما يؤدي إلى خطر اختناق الطفل حال ابتلاعها.

وشددت الوزارة بضرورة التوقف فورًا عن استخدام اللعبة، وإعادة اللعبة إلى إيكيا واسترداد كامل مبلغ الشراء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
أخبار رئيسية

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10...

وظائف
تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس
الرياضة

تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس

الرياضة
قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه
السعودية اليوم

قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52...

السعودية اليوم
أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
السعودية اليوم

أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة...

السعودية اليوم
لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاجون بميناء ضباء
أخبار أمنية

لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون...

أخبار أمنية
لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة مبتكرة من الهند
العالم

لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة...

العالم
إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام بأكثر من 4 ملايين ريال
السعودية اليوم

إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام...

السعودية اليوم