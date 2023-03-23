التجارة: استدعاء 249 لعبة صيد السمك من إيكيا قد تؤدي لاختناق الطفل!

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أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 249 لعبة صيد السمك من إيكيا “BLAVINGAD”؛ بسبب خطورتها على حياة الأطفال.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة بعر موقع تويتر، أن ذلك لاحتمالية انحلال المسامير الصغيرة في اللعبة وخروجها من مكانها، مما يؤدي إلى خطر اختناق الطفل حال ابتلاعها.
وشددت الوزارة بضرورة التوقف فورًا عن استخدام اللعبة، وإعادة اللعبة إلى إيكيا واسترداد كامل مبلغ الشراء.