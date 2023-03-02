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مع عدم الإفصاح عن البيانات والأرقام الكودية

التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية يجنبك الاحتيال المالي

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية يجنبك الاحتيال المالي
المواطن - فريق التحرير

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أكد المحام والمختص في القضايا المالية والمصرفية عاصم العيسى، ضرورة التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل التعامل معها تجنبًا للاحتيال المالي.

وأوضح العيسى خلال تصريحاته لبرنامج “أسواق السعودية” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه يجب التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل التعامل معها، مؤكدًا أنه يجب أخذ الحيطة منهم فالأصل الشبهة في أي موقع إلكتروني.

عدم الإفصاح عن البيانات

وأضاف أنه يجب التعامل مع المواقع الإلكترونية المرخصة، مشددًا على أهمية عدم الإفصاح عن الأرقام الكودية أو البيانات السرية، فالعميل مسؤول عن بياناته والحفاظ عليها تمامًا.

ولفت إلى أن الشخص مسؤول عن هاتفه فلا يعطيه لأي أحد ، ولا يعطي الأرقام السرية التي تأتيه عليه لأي شخص.

وأضاف أن عمليات الاختراق أصبحت سهلة اليوم، وهذا يجعلنا نحتاج إلى مزيد من التنظيم والحفاظ على السرية وحماية البيانات بأي طريقة.

طرق الاحتيال

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الداخلية، من طرق الاحتيال المالي، داعية للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال أرقام الطوارئ المعلنة، وهي 911 من مناطق مكة والرياض والشرقية و999 من بقية أنحاء المملكة.

ومن أبرز طرق الاحتيال المالي التي حذرت منها وزارة الداخلية ضمن حملة توعوية أطلقتها الوزارة تحت شعار “خلك حريص”:

  • انتحال صفة غير صحيحة.
  • تزييف الرسائل الإلكترونية بشعار لجهة موثوقة.
  •  رسائل نصية مجهولة المصدر.
  • مواقع تسويق مزيفة.
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