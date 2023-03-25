التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بُعد غدًا

أعلن التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، تعليق التدريب الحضوري والتحول إلى التدريب عن بُعد غدًا الأحد.

وقال حساب التدريب التقني بموقع “تويتر” “بناء على ما ورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني والتحول للتدريب عن بُعد يوم غد الأحد بـ (مكة والجموم والطائف ورنية وتربة وميسان والليث وأضم والقنفذة والقوز وحلي)”.

تعليق الدراسة الحضورية

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قررت تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد، بناء على ورد من المركز الوطني للأرصاد.