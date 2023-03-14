التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

أعلنت منشآت التدريب التقني والمهني في منطقة عسير، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء؛ بسبب التقارير الواردة عن الأرصاد بشأن الحالة المطيرة التي تشهدها معظم مناطق المملكة حاليًّا.

وقالت إدارة التدريب التقني بـ عسير: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار التدريب عن بعد اليوم الثلاثاء 22/ 8/ 1444هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والفرشة وتنومة والنماص وبلقرن ومحايل ورجال ألمع والحريضة وبيشة.

استمرار الحالة المطيرة

في وقت سابق، توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة حتى نهاية الأسبوع.

وقال العقيل خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: تشير التوقعات إلى استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة إلى نهاية الأسبوع.

وتابع: اليوم سجلنا أعلى كمية هطول أمطار عبر محطات المركز الوطني للأرصاد في مدينة أبها بمنطقة عسير، 47.6 ملم، وهي كمية غزيرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.