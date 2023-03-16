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خلال مباحثات وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء الروسي

التزام سعودي روسي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية 2023

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٦ مساءً
التزام سعودي روسي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية 2023
المواطن - واس

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التقى في الرياض اليوم، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة، رئيس الجانب السعودي في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بنائب رئيس الوزراء الروسي، رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة ألكسندر نوفاك، الذي يقوم بزيارة للمملكة.

وشملت محادثاتهما التحضير لاجتماع الدورة القادمة للجنة المشتركة، وسبل تنمية وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، في إطار أعمال اللجنة المشتركة.

أوضاع سوق البترول

وبحثا أوضاع السوق البترولية العالمية، وجهود مجموعة أوبك بلس الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها، حيث أكّدا التزام بلديهما بالقرار الذي اتخذته أوبك بلس، في أكتوبر الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023م، واستمرار التعاون بين البلدين، في إطار مجموعة أوبك بلس، لتعزيز استقرار السوق العالمية وتوازنها.

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