التشكيلة الرسمية لـ مباراة بورتو ضد الإنتر

كشف المدربان، البرتغالي سيرجيو كونسيساو والإيطالي سيموني إنزاجي تشكيلة مباراة بورتو ضد الإنتر في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.

بورتو ضد الإنتر

وجاءت تشكيلة بورتو مكونة من : “ديوجو كوستا، بيبي، فابيو كاردوزو، ماركانو، زايدو، جروييتش، أوربي، أوستاكيو، جالينو، تاريمي، إيفانيلسون”.

أما تشكيل إنتر ميلان فجاء مكونًا من: “أونانا، دارميان، أتشربي، باستوني، دومفريس، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، دي ماركو، دزيكو، لاوتارو”.

وكان لقاء الذهاب من مباراة بورتو ضد الإنتر انتهى بفوز الإنتر بهدف دون رد، سجله النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.

وفي لقاء الذهاب، دخل الإنتر المباراة بتشكيل مكون من: “أونانا، سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، ديماركو، دزيكو، لاوتارو”.

أما الفريق البرتغالي فدخل اللقاء بتشكيل مكون من: “ديوجو كوستا، جواو ماريو، بيبي، ماركانو، زايدو، جرويسيتش، أوريبي، أوتافيو، بيبي، جالينو، مهدي تاريمي”.

الإنتر يخسر قبل مواجهة بورتو

يذكر أن إنتر ميلان كان خسر الجمعة الماضية أمام فريق سبيزيا بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإيطالي حيث سجل كل من دانيل مالديني ومبالا تزولا هدفي سبيزيا، بينما أحرز روميلو لوكاكو الهدف الوحيد للإنتر في الدقيقة الـ83 من عمر المباراة.

ويحتل نادي الإنتر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة وبفارق 18 نقطة عن نادي نابولي المتصدر.