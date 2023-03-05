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في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي

التشكيل الرسمي لـ مباراة ليفربول ضد مان يونايتد

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
التشكيل الرسمي لـ مباراة ليفربول ضد مان يونايتد
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الألماني يورجن كلوب والهولندي إريك تين هاج عن تشكيلة مباراة ليفربول ضد مان يونايتد، التي تنطلق بعد قليل في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023.

تشكيل مباراة ليفربول ضد مان يونايتد

وجاء تشكيل ليفربول صاحب الأرض مكونًا من: ” أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، إليوت، صلاح، نونيز، جاكبو”.

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد

أما تشكيل مانشستر يونايتد فجاء مكونًا من: ” دي خيا، مارتينيز، برونو فيرنانديز، راشفورد، فريد، كاسيميرو، فاران، دالوت، أنتوني، شو، فيجهورست”.

وقبل مباراة ليفربول ضد مان يونايتد اليوم، يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، أما ليفربول فيتواجد في المركز السادس برصيد 39 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول

نتائج مباريات الجولة الـ26

وكانت مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، انطلقت أمس السبت بفوز مانشستر سيتي على نادي نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد.

بينما فاز أستون فيلا على كريستال بالاس بهدف دون رد، وفاز آرسنال على بورنموث بثلاثية مقابل هدفين، وفاز تشيلسي على ليدز يونايتد بهدف دون رد، بينما فاز برايتون على نادي ويست هام يونايتد برباعية دون رد، وفاز وولفرهامبتون على توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، وفاز ساوثهامبتون على ليستر سيتي بهدف دون مقابل.

ليفربول ضد مان يونايتد

وفي مباراة اليوم الأولى، تعادل نوتنجهام فورست مع نادي إيفرتون بنتيجة هدفين لكل فريق.

وتُختتم مباريات الجولة الـ26 غدًا بإقامة مباراة فولهام ضد برينتفورد في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

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