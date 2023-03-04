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ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد القطن الكاميروني

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد القطن الكاميروني
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لتحسين النتائج.

مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد القطن الكاميروني، اليوم السبت عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويُعاني الفريقان قبل مباراة اليوم، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا برصيد نقطة واحدة من مباراتين، فيما يتذيل القطن الكاميروني الترتيب بدون نقاط، بعدما خسر أول مواجهتين.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

التشكيل المتوقع

ويُعاني المارد الأحمر من غيابات عديدة في مباراة اليوم، حيث يغيب كل من؛ حسين الشحات، عمرو السولية، محمود عبدالمنعم كهربا، محمود متولي وخالد عبدالفتاح للإصابة، ما وضع المدير الفني السويسري مارسيل كولر في ورطة.

حسين الشحات
حسين الشحات – المصدر @AlAhly

ويتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد قندوسي “محمد مجدي أفشة”، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو ومحمد شريف.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري

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