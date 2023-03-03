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ضمن منافسات الجولة الـ19

التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الباطن ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط.

مباراة النصر ضد الباطن

ويحتضن ملعب مرسول بارك في الرياض، مواجهة النصر ضد الباطن، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يتذيل الباطن الترتيب، بعدما اكتفى بحصد 6 نقاط فقط، من الفوز مرة والتعادل في 3 لقاءات.

النصر ضد الباطن
موعد المباراة – المصدر @AlNassrFC

رونالدو يقود التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يُحافظ المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا على نفس التشكيل والخطة التي اتبعها في مواجهتي ضمك والوحدة، خلال مباراة النصر ضد الباطن اليوم، على أن يقود الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

وسيدفع جارسيا بالنجم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بدلًا من أيمن يحيى للإصابة، فيما سيُشارك علي لاجامي بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الباطن اليوم، لتعويض غياب عبدالإله العمري للإيقاف.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة الباطن، بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، غيسلان كونان، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، لويس جوستافو، ماشاريبوف، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب ورونالدو.

النصر في دوري روشن
لاعبو النصر – المصدر spl
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