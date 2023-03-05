التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الفتح في دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي بينهما لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط، للتقدم في الترتيب.

مباراة الهلال ضد الفتح

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، مباراة الهلال ضد الفتح، المؤجلة من الجولة الـ18 في دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، ويملك 3 مواجهات مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

تشكيل الهلال المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد الفتح، وذلك بعدما منح بعض اللاعبين الأساسيين راحة ضد الوحدة في الجولة الماضية، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3.

ولم يُشارك في مواجهة الهلال ضد الوحدة الماضية، حارس المرمى عبدالله المعيوف، المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والنجم سالم الدوسري، فيما استعان دياز بالثنائي سعود عبدالحميد ومحمد كنو كبديلين.

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الهلال ضد الفتح بالتشكيل التالي؛ محمد العويس، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، علي البليهي، محمد البريك، غوستافو كويلار، لوسيانو فييتو، سلمان الفرج، ميشيل ديلغادو، سالم الدوسري وأوديون إيغالو.