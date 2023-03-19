التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة

تترقب الجماهير كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بينهما لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد برشلونة على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، اليوم الأحد عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل الكلاسيكو المرتقب، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

تشكيل الكلاسيكو الإسباني المتوقع

ولفتت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن المدير الفني للبارشا، تشافي هيرنانديز لن يُغامر بإجراء مفاجآت في تشكيل فريقه لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم، وتوقعت أن يدفع المدربان بالقوة الضاربة منذ البداية.

ويتوقع أن يبدأ برشلونة كلاسيكو اليوم، بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، رونالد أراوخو، كوندي، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، فرانك كيسي، رافينيا، جافي وروبرت ليفاندوفسكي.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بالتشكيل التالي؛ تيبو كورتوا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، روديجر، ناتشو، كامافينجا، لوكا مودريتش، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.